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Возняцки стала первой финалисткой Australian Open
Возняцки стала первой финалисткой Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) обыграла в двух сетах 22-летнюю бельгийку Элисе Мертенс, занимающую в мировом рейтинге 37-е место, со счетом 6:3, 7:6(2).

Теннисистки провели на корте 1 часа 37 минут. Возняцки реализовала два брейк-пойнта из пяти, Мертенс – один из четырех.  Каролин выполнила семь эйсов и допустила пять двойных ошибок, а Элисе три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа датчанки в двух встречах с Мертенс.

В финале Australian Open Возянцки предстоит сразиться либо с румынкой Симоной Халеп, либо с немкой Анжеликой Кербер.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/2 финала
Каролин Возняцки (Дания, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 7:6(2)

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