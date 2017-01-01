Возняцки стала первой финалисткой Australian Open

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка(2) обыграла в двух сетах 22-летнюю бельгийку, занимающую в мировом рейтинге 37-е место, со счетом 6:3, 7:6(2).Теннисистки провели на корте 1 часа 37 минут. Возняцки реализовала два брейк-пойнта из пяти, Мертенс – один из четырех. Каролин выполнила семь эйсов и допустила пять двойных ошибок, а Элисе три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа датчанки в двух встречах с Мертенс.В финале Australian Open Возянцки предстоит сразиться либо с румынкой Симоной Халеп, либо с немкой Анжеликой Кербер.Каролин Возняцки (Дания, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 7:6(2)