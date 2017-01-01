Кубок Дэвиса. Состав сборной Украины на матч против Швеции

2-3 февраля в Днепре на корте БТК «Мегарон» сборная Украины проведет домашний поединок против команды Швеции в первом круге Первой группы Евро-Африканской зоны.Матч пройдет в новом формате: пять раундов борьбы (4 одиночных матча + 1 парный поединок) будут проходить на протяжении двух дней.В первый день участники сыграют два одиночных матча. Во второй день команды проведут парную встречу и два одиночных матча. Все матчи пройдут в трехсетовом формате (поединки в Мировой группе Кубка Дэвиса по-прежнему будут пятисетовыми).- Сергей Стaховский,- Илья Мaрченко- Артем Смирнов- Денис Молчанов- Алексей КрутыхКапитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.Капитан имеет право заменить двух игроков из предварительной заявки не позднее чем за час до жеребьевки, которая пройдет в четверг, 1 февраля. В связи с изменениями регламента проведения Кубка Дэвиса, теперь в официальном составе может быть 5 игроков вместо 4-х.Напомним, сборная Украины завершила сезон-2017 на 28-м месте в зачете наций, опустившись на восемь строчек по сравнению с результатом 2016 года. В прошлом сезоне украинцы отыграли две встречи: потерпели поражение от сборной Португалии и «всухую» оформили победу над командой Израиля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны.