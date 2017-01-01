Australian Open. Федерер обыграл Бердыха в 1/4 финала: обзор матча (Видео)

Сегодня, 17:30 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (2) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах взял верх над 20-м номером мирового рейтинга чехом Томашем Бердыхом со счетом



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира швейцарец(2) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах взял верх над 20-м номером мирового рейтинга чехомсо счетом 7:6(1), 6:3, 6:4