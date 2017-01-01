Australian Open. Федерер не пустил Бердыха в полуфинал

Сегодня, 17:18 24 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) в трех сетах взял верх над 20-м номером мирового рейтинга, 32-летним чехом Томашем Бердыхом (19) со счетом 7:6(1), 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Федерер взял четыре подачи Бердыха и не удержал две своих. Роджер выполнил 15 эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Томаш четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 20:6 в пользу швейцарца.



За выход в финал соревнований Федерер сразится с



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Томаш Бердых (Чехия, 19) – 7:6(1), 6:3, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец(2) в трех сетах взял верх над 20-м номером мирового рейтинга, 32-летним чехом(19) со счетом 7:6(1), 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Федерер взял четыре подачи Бердыха и не удержал две своих. Роджер выполнил 15 эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Томаш четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 20:6 в пользу швейцарца.За выход в финал соревнований Федерер сразится с Чхун Хёном из Южной Кореи.Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Томаш Бердых (Чехия, 19) – 7:6(1), 6:3, 6:4