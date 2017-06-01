Australian Open. Халеп разгромила Плишкову в 1/4 финала: обзор матча (Видео)

Сегодня, 10:04 10 | Теннис / Видео









Первая ракетка мира мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии нанесла поражение 25-летней чешке Каролине Плишковой (6), занимающей в рейтинге WTA шестое место, со счетом 6:3, 6:2