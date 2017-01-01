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Australian Open. Кербер победила Кис в 1/4 финала: обзор матча (Видео)
16-я ракетка мира, 30-летняя немка Анжелика Кербер (21) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии разгромила 22-летнюю американку Мэдисон Кис (17), занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:1, 6:2.



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