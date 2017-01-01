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Australian Open. Чхун Хён стал полуфиналистом
Australian Open. Чхун Хён стал полуфиналистомВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

58-я ракетка мира, 21-летний Чхун Хён из Южной Кореи обыграл в трех сетах 26-летнего американца Тенниса Сандгрена, занимающего в рейтинге ATP 97-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(5), 6:3.

За 2 часа 28 минут, проведенные на корте Хён взял четыре подачи соперника и упустил две своих. На счету победителя семь эйсов и три двойных ошибки, а у его соперника 12 эйсов и пять двойных. Это была вторая победа корейца в двух встречах с американцем.

Соперник Чхун Хёна по полуфиналу определится в матче между швейцарцем Роджером Федерером (2) и чехом Томашем Бердыхом (19).

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
1/4 финала
Чхун Хён (Южная Корея) — Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 7:6(5), 6:3
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