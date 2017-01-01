Australian Open. Чхун Хён стал полуфиналистом

Сегодня, 09:32 24 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



58-я ракетка мира, 21-летний Чхун Хён из Южной Кореи обыграл в трех сетах 26-летнего американца Тенниса Сандгрена, занимающего в рейтинге ATP 97-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(5), 6:3.



За 2 часа 28 минут, проведенные на корте Хён взял четыре подачи соперника и упустил две своих. На счету победителя семь эйсов и три двойных ошибки, а у его соперника 12 эйсов и пять двойных. Это была вторая победа корейца в двух встречах с американцем.



Соперник Чхун Хёна по полуфиналу определится в матче между швейцарцем



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Чхун Хён (Южная Корея) — Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 7:6(5), 6:3 В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.58-я ракетка мира, 21-летнийиз Южной Кореи обыграл в трех сетах 26-летнего американца, занимающего в рейтинге ATP 97-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(5), 6:3.За 2 часа 28 минут, проведенные на корте Хён взял четыре подачи соперника и упустил две своих. На счету победителя семь эйсов и три двойных ошибки, а у его соперника 12 эйсов и пять двойных. Это была вторая победа корейца в двух встречах с американцем.Соперник Чхун Хёна по полуфиналу определится в матче между швейцарцем Роджером Федерером (2) и чехом Томашем Бердыхом (19).Чхун Хён (Южная Корея) — Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 7:6(5), 6:3