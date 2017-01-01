Australian Open. Халеп обыграла Плишкову и стала последней полуфиналисткой

Сегодня, 09:15 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Первая ракетка мира мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) нанесла поражение 25-летней чешке Каролине Плишковой (6), занимающей в рейтинге WTA шестое место, со счетом 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и не удержала одну свою подачу. Симона не подавала навылет и допустила четыре двойных ошибки против двух эйсов и трех двойных у Плишковой. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 6:1.



За выход в финал турнира Халеп поспорит с



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 6:3, 6:2



В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Первая ракетка мира мира, 26-летняя румынка(1) нанесла поражение 25-летней чешке(6), занимающей в рейтинге WTA шестое место, со счетом 6:3, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и не удержала одну свою подачу. Симона не подавала навылет и допустила четыре двойных ошибки против двух эйсов и трех двойных у Плишковой. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 6:1.За выход в финал турнира Халеп поспорит с немкой Анжеликой Кербер Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.1/4 финалаСимона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 6:3, 6:2