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Australian Open. Халеп обыграла Плишкову и стала последней полуфиналисткой
Australian Open. Халеп обыграла Плишкову и стала последней полуфиналисткойВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.

Первая ракетка мира мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) нанесла поражение 25-летней чешке Каролине Плишковой (6), занимающей в рейтинге WTA шестое место, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и не удержала одну свою подачу. Симона не подавала навылет и допустила четыре двойных ошибки против двух эйсов и трех двойных у Плишковой. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 6:1.

За выход в финал турнира Халеп поспорит с немкой Анжеликой Кербер.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала
Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 6:3, 6:2

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