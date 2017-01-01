Australian Open. Кербер отдала три гейма Кис и вышла в полуфинал

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся третий четвертьфинальный матч.16-я ракетка мира, 30-летняя немка(21) разгромила 22-летнюю американку(17), занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:1, 6:2.Теннисистки провели на корте лишь 51 минуту. Кербер сделала шесть брейков и упустила одну свою подачу. Анжелика выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Кис навылет не подала ни разу и совершила четыре двойных. Теперь счет в их личных встречах стал 7:1 в пользу немки.В полуфинале Australian Open Кербер сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (1), либо с чешкой Каролиной Плишковой (6).1/4 финалаАнжелика Кербер (Германия, 21) — Мэдисон Кис (США, 17) – 6:1, 6:2