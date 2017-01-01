Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте не прошли в 1/4 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном парном разряде проходят матчи второго круга.Украинкаи ее напарник испанецуступили шестым сеяным чешкеи французусо счетом 2:6, 5:7.Поединок продолжался 1 час 7 минут. Киченок и Гранольерс сделали один брейк и упустили четыре своих подачи. На их счету три эйса и пять двойных ошибок, а Главачкова и Васслен четыре раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.За выход в полуфинал турнира Главачкова и Васслен сразятся с третьим сеяным дуэтом в составе россиянки Екатерины Макаровой и бразильца Бруно Соареса.