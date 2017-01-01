Australian Open. Победа Возняцки над Суарес-Наварро: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 18:35 6 | Теннис / Видео

Каролин Возняцки (2) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису одержала победу над испанкой Карлой Суарес Наварро, занимающей в мировом рейтинге 39-е место, со счетом



Вторая ракетка мира датчанка(2) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису одержала победу над испанкой, занимающей в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:0, 6:7(3), 6:2