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Australian Open. Возняцки обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал
Australian Open. Возняцки обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфиналВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) в трех сетах обыграла 29-летнюю испанку Карлу Суарес Наварро, занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:0, 6:7(3), 6:2.

За 2 час 11 минут, проведенных на корте, Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету десять эйсов при одной двойной ошибке, а Карла избежала ошибок на подаче и один раз подала навылет. В их личных встречах лидирует датчанка – 6:2.

За выход в финал турнира Возняцки сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая победила украинку Элину Свитолину.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) — Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:0, 6:7(3), 6:2
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