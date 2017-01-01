Australian Open. Возняцки обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал

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18:56 Australian Open. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс в миксте не прошли в 1/4 финала 80 | Теннис
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