Надаль: Я позитивный человек, но тяжело смириться с тем, что я упустил свой шанс

Сегодня, 17:54 0 | Теннис

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение сняться по ходу четвертьфинального матча Australian Open с хорватом Марином Чиличем при счёте



«Не могу сказать, насколько эта травма серьёзна. Я не знаю. Всё случилось лишь 10 минут назад, пока я ничего не знаю. Нужно подождать пару часов. Завтра я пройду обследование, тогда и буду знать, — цитирует Надаля официальный сайт турнира. - Не помню, когда всё началось. В третьем сете я стал ощущать мышечную усталость, но играл нормально, без ограничений. Затем в четвёртом сете после одного из укороченных, кажется, я что-то почувствовал. Тогда я не осознавал, насколько всё плохо. Остаётся лишь принять эту ситуацию.



Я не в первый раз упустил свой шанс. Я позитивный человек, но сегодня мне тяжело, так как я не воспользовался возможностью выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» и продолжить борьбу за важный трофей.



Сложно с этим смириться, учитывая, как нелегко мне было в декабре, когда пришлось сняться с турниров в Абу-Даби и Брисбене. Я упорно работал, чтобы сыграть здесь. Думаю, я был готов и играл нормально. В этом матче могло быть всё что угодно. Я говорю честно. Марин играл отлично, но и я боролся. Я вёл 2:1 по сетам. Теперь остаётся лишь вернуться домой, восстанавливаться, побыть с близкими и продолжать работать. Сложно об этом думать сейчас, но позитивных моментов тоже хватало.



Я не буду жаловаться на то, что подобное происходило со мной чаще, чем с другими. Но с другой стороны, я выигрывал больше, чем почти все мои соперники. Кто знает, что было бы, если бы не эти травмы…». Испанецпрокомментировал своё решение сняться по ходу четвертьфинального матча Australian Open с хорватом Марином Чиличем при счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 «Не могу сказать, насколько эта травма серьёзна. Я не знаю. Всё случилось лишь 10 минут назад, пока я ничего не знаю. Нужно подождать пару часов. Завтра я пройду обследование, тогда и буду знать, — цитирует Надаля официальный сайт турнира. - Не помню, когда всё началось. В третьем сете я стал ощущать мышечную усталость, но играл нормально, без ограничений. Затем в четвёртом сете после одного из укороченных, кажется, я что-то почувствовал. Тогда я не осознавал, насколько всё плохо. Остаётся лишь принять эту ситуацию.Я не в первый раз упустил свой шанс. Я позитивный человек, но сегодня мне тяжело, так как я не воспользовался возможностью выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» и продолжить борьбу за важный трофей.Сложно с этим смириться, учитывая, как нелегко мне было в декабре, когда пришлось сняться с турниров в Абу-Даби и Брисбене. Я упорно работал, чтобы сыграть здесь. Думаю, я был готов и играл нормально. В этом матче могло быть всё что угодно. Я говорю честно. Марин играл отлично, но и я боролся. Я вёл 2:1 по сетам. Теперь остаётся лишь вернуться домой, восстанавливаться, побыть с близкими и продолжать работать. Сложно об этом думать сейчас, но позитивных моментов тоже хватало.Я не буду жаловаться на то, что подобное происходило со мной чаще, чем с другими. Но с другой стороны, я выигрывал больше, чем почти все мои соперники. Кто знает, что было бы, если бы не эти травмы…».