Australian Open. Надаль проиграл Чиличу: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 17:46 0 | Теннис / Видео

Прошлогодний финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) в матче 1/4 финала против хорвата Марина Чилича (6) по ходу пятого сета вынужден был отказаться от продолжения борьбы. Причиной стала травма ноги у испанца. Матч завершился в пользу Чилича со счетом 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 Rt.





