Australian Open. Надаль победил Шварцмана: обзор матча 1/8 финала (Видео)

Сегодня, 18:19 8 | Теннис / Видео

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, одолев в четырех партиях аргентинца Диего Шварцмана (14) - 6:3, 6:7(4), 6:3, 6:3.





