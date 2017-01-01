Новак Джокович: С конца первого сета играл через боль

Сегодня, 16:04 0 | Теннис

Сербский теннисист



«Чувствую себя не очень хорошо. В конце первой партии боль в локте дала о себе знать и не прошла до конца поединка. Не знаю, что с этим делать. Буду советоваться со своей командой», - сказал Джокович в интервью на корте.



Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после поражение от Чхун Хёна из Южной Кореи в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.«Чувствую себя не очень хорошо. В конце первой партии боль в локте дала о себе знать и не прошла до конца поединка. Не знаю, что с этим делать. Буду советоваться со своей командой», - сказал Джокович в интервью на корте.