Australian Open. Новак Джокович - Чхун Хён: лучшие моменты матча 1/8 финала (Видео)

Сегодня, 15:48 0 | Теннис / Видео







14-я ракетка мира серб Новак Джокович (14) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису не справился с 21-летним Чхун Хёном из Южной Кореи, занимающим в мировом рейтинге 28-е место. Поединок продолжался 3 часа 21 минуту и завершился в пользу корейца со счетом 7:6(4), 7:5, 7:6(3).