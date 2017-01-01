Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфинал

Сегодня, 15:27 38 | Теннис





В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



14-я ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (14) не смог остановить 21-летнего Чхун Хёна из Южной Кореи, занимающего в мировом рейтинге 28-е место. Поединок продолжался 3 часа 21 минуту и завершился в пользу корейца со счетом 7:6(4), 7:5, 7:6(3).



Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 19-ти, Чхун Хён – шесть из десяти. На счету Новака два эйса, 36 виннерсов и девять двойных ошибок, а его соперник один раз подал навылет, активно выиграл 47 очков и допустил две двойных ошибки. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 1:1.



За выход в полуфинал соревнований Чхун Хён сыграет против американца Тенниса Сандгрена, который в пяти сетах переиграл пятого сеяного австрийца Доминика Тима - 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

Четвертый круг

Чхун Хён (Южная Корея) — Новак Джокович (Сербия, 14) – 7:6(4), 7:5, 7:6(3)

Теннис Сандгрен (США) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3



Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфиналВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.14-я ракетка мира, 30-летний серб(14) не смог остановить 21-летнего Чиз Южной Кореи, занимающего в мировом рейтинге 28-е место. Поединок продолжался 3 часа 21 минуту и завершился в пользу корейца со счетом 7:6(4), 7:5, 7:6(3).Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 19-ти, Чхун Хён – шесть из десяти. На счету Новака два эйса, 36 виннерсов и девять двойных ошибок, а его соперник один раз подал навылет, активно выиграл 47 очков и допустил две двойных ошибки. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 1:1.За выход в полуфинал соревнований Чхун Хён сыграет против американца Тенниса Сандгрена, который в пяти сетах переиграл пятого сеяного австрийца Доминика Тима - 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3.Чхун Хён (Южная Корея) — Новак Джокович (Сербия, 14) – 7:6(4), 7:5, 7:6(3)Теннис Сандгрен (США) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3