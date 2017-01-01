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Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфинал
Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфинал

Australian Open. Новак Джокович не пробился в четвертьфиналВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

14-я ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (14) не смог остановить 21-летнего Чхун Хёна из Южной Кореи, занимающего в мировом рейтинге 28-е место. Поединок продолжался 3 часа 21 минуту и завершился в пользу корейца со счетом 7:6(4), 7:5, 7:6(3).

Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 19-ти, Чхун Хён – шесть из десяти. На счету Новака два эйса, 36 виннерсов и девять двойных ошибок, а его соперник один раз подал навылет, активно выиграл 47 очков и допустил две двойных ошибки. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 1:1.

За выход в полуфинал соревнований Чхун Хён сыграет против американца Тенниса Сандгрена, который в пяти сетах переиграл пятого сеяного австрийца Доминика Тима  - 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый круг
Чхун Хён (Южная Корея) — Новак Джокович (Сербия, 14) – 7:6(4), 7:5, 7:6(3)
Теннис Сандгрен (США) — Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3

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