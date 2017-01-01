Australian Open. Надежда Киченок и Анастасия Родионова не доиграли матч 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи третьего круга.Украинка(46-я в парном рейтинге WTA) в паре с представительницей Австралии(47) в матче против румынского дуэта, посеянного под десятым номером Ирина Бегу (32) / Моника Никулеску (23), при счете 4:1 в пользу соперниц отказались от продолжения борьбы. Причиной отказа стала травма ноги у Родионовой.Теннисистки провели на корте 36 минут. За это время Киченок и Родионова выиграли 14 очков, против 25-ти у соперниц.Отметим, что в парном разряде Надежда Киченок последняя из украинок завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. Во втором круге выбыли из борьбы Ольга Савчук с румынкой Ралукой Олару и Катерина Бондаренко с сербкой Александрой Крунич, а в первом круге завершили выступление Катерина Козлова с россиянкой Юлией Путинцевой и Людмила Киченок с Анастасией Родионовой их Австралии.