Australian Open. Бондаренко в паре с Крунич не прошли в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде завершились матчи второго круга.Украинка(81-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница сербка(75) уступили швейцарке(64) и сербке(57) со счетом 6:7(0), 2:6.Поединок длился 1 час 28 минут.Бондаренко и Крунич выигралаи три гейма на приеме и проиграли пять на своей подаче. На из счету три эйса и четыре двойных ошибки. А Голубич и Стоянович один раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Напомним, ранее также во втором круге выбыла из борьбы Ольга Савчук с румынкой Ралукой Олару, а в первом круге завершили выступление Катерина Козлова с россиянкой Юлией Путинцевой и Людмила Киченок с Анастасией Родионовой из Австралии.