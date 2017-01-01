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Australian Open. Федерер обыграл Гаске и вышел в 1/8 финала
Australian Open. Федерер обыграл Гаске и вышел в 1/8 финалаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний матч третьего круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) в трех сетах обыграл 31-летнего француз Ришара Гаске (29), занимающего в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Теннисисты играли 1 час 59 минут. Федерер выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Роджера 12 эйсов при одной двойной ошибке, а Ришар три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 17:2 в пользу швейцарца.

В четвертом круге Федерер сыграет против венгра Мартона Фучовича, который был сильнее Николаса Киккера из Аргентины - 6:3, 6:3, 6:2.
 
Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ришар Гаске (Франция, 29) — 6:2, 7:5, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) — Николас Киккер (Аргентина) – 6:3, 6:3, 6:2

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