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Australian Open. Джокович вышел в 1/8 финала, Александр Зверев покидает турнир и другие результаты
Новак Джокович (Сербия)В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

14-я ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (14) в трех сетах обыграл своего ровесника из Испании Альберта Рамоса-Виньоласа, занимающего в рейтинге ATP 22-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

Поединок длился 2 час 21 минуту. Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 12-ти и отыграл все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у испанца. Оба соперника на подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Новак два раза подал навылет, а Альберт – три. Это уже пятая победа серба в пяти встречах с Рамосом-Виньоласом.
Чхун Хён (Южная Корея)За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с 58-м номером мирового рейтинга, 21-летним Чхун Хёном из Южной Кореи, который за 3 часа 22 минуты в пяти сетах переиграл четвертую ракетку мира, 20-летнего немца Александра Зверева (4) - 5:7, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6:0.

На счету Хёна четыре брейка, пять эйсов, 44 виннерса и три двойных ошибки, а Зверев выполнил 21 эйс, 57 виннерсов и допустил пять двойных ошибок. Счет личных встреч теннисистов стал 2:0 в пользу южнокорейца.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 14) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) – 6:2, 6:3, 6:3
Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4) – 5:7, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6:0

Теннис Сандгрен (США) — Максимильян Мартерер (Германия) – 5:7, 6:3, 7:6, 7:6
Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26) – 6:4, 6:2, 7:5

Томаш Бердых (Чехия, 19) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) – 6:3, 6:3, 6:2
Фабио Фоньини (Италия, 25) — Жюльен Беннето (Франция) – 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3
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