Australian Open. Кербер не пустила Шарапову в 1/8 финала и другие результаты

Сегодня, 13:28 14 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



16-я ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (21) уверенно обыграла 30-летнюю россиянку Марию Шарапову, занимающую в мировом рейтинге 48-е место, со счетом 6:1, 6:3.



За 1 час 4 минуты, проведенные на корте, Кербер взяла шесть подач Шараповой и не удержала одну свою. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.



За выход в четвертьфинал соревнований Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Су-Вей из Тайваня.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Третий круг

Анжелика Кербер (Германия, 21) — Мария Шарапова (Россия) – 6:1, 6:3



Симона Халеп (Румыния, 1) — Лорен Дэвис (США) – 4:6, 6:4, 15:13

Наоми Осака (Япония) — Эшли Барти (Австралия, 18) – 6:4, 6:2



Мэдисон Кис (США, 17) — Ана Богдан (Румыния) – 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 8) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 5:7, 6:2



Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Люси Шафаржова (Чехия, 29) – 7:6, 7:5

Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Бернарда Пера (США, LL) – 6:2, 6:2 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.16-я ракетка мира, 29-летняя немка(21) уверенно обыграла 30-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 48-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 4 минуты, проведенные на корте, Кербер взяла шесть подач Шараповой и не удержала одну свою. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.За выход в четвертьфинал соревнований Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Су-Вей из Тайваня.Анжелика Кербер (Германия, 21) — Мария Шарапова (Россия) – 6:1, 6:3Симона Халеп (Румыния, 1) — Лорен Дэвис (США) – 4:6, 6:4, 15:13Наоми Осака (Япония) — Эшли Барти (Австралия, 18) – 6:4, 6:2Мэдисон Кис (США, 17) — Ана Богдан (Румыния) – 6:3, 6:4Каролин Гарсия (Франция, 8) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 5:7, 6:2Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Люси Шафаржова (Чехия, 29) – 7:6, 7:5Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Бернарда Пера (США, LL) – 6:2, 6:2