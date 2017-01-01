Australian Open. Кербер не пустила Шарапову в 1/8 финала и другие результаты

18:25 Вирер: Благодарна Домрачевой, что пропустила меня на финише 96 | Биатлон
18:07 Лаура Дальмайер: Классно, что не пришлось бороться за победу на последнем круге 95 | Биатлон
17:59 Французы Пападакис и Сизерон – четырехкратные чемпионы Европы среди танцоров; Назарова и Никитин – 11-е 107 | Фигурное катание
17:40 Испанец Фернандес – шестикратный чемпион Европы по фигурному катанию 89 | Фигурное катание
17:24 Мартен Фуркад удерживает лидерство в общем зачете Кубка мира, Пидручный потерял одну позицию 133 | Биатлон
17:00 Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе в Антхольце, Пидручный – 38-й 114 | Биатлон / Главные новости спорта
16:00 Макарайнен сохранила лидерство в общем зачете КМ, Вита Семеренко – потеряла одну позицию 150 | Биатлон
15:25 Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце; Вита Семеренко – 17-я 171 | Биатлон / Главные новости спорта
14:18 Australian Open. Федерер обыграл Гаске и вышел в 1/8 финала 128 | Теннис
13:57 Australian Open. Джокович вышел в 1/8 финала, Александр Зверев покидает турнир и другие результаты 153 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2018 (370)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.