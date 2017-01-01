Australian Open. Долгополов не пробился в 1/8 финала

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16:54 Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Антхольце; Семаков – 12-й 130 | Биатлон / Главные новости спорта
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