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Australian Open. Долгополов не пробился в 1/8 финала
Australian Open. Долгополов не пробился в 1/8 финалаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.
 
37-я ракетка мира, 29-летний украинец Александр Долгополов уступил в четырех сетах 26-й ракетке мира, 25-летнему аргентинцу Диего Шварцману (24). Поединок продолжался 2 часа 38 минут и завершился в пользу аргентинца со счетом 6:7(1), 6:2, 6:3, 6:3.

Долгополов реализовал свой единственный брейк-пойнт, а Шварцман реализовал все три, имевшиеся у него. Александр выполнил один эйс и один раз ошибся на подаче, а Диего на подаче не ошибался и четыре раза подал навылет. После этой встречи аргентинец стал лидером в их личном противостоянии – 2:1.

Долгополов завершил выступление, заработав 90 рейтинговых очков и $117,420 призовых.

Соперник Шварцмана по четвертому кругу определится в матче между первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем (1) и боснийцем Дамирос Джумхуром (28).

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Третий круг
Диего Шварцман (Аргентина, 24) — Александр Долгополов (Украина) – 6:7(1), 6:2, 6:3, 6:3

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