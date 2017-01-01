Australian Open. Халеп, Шарапова и Плишкова вышли в третий круг, Конта, Севастова и Веснина покидают турнир и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынкауверенно обыграла 23-летнюю канадку, занимающую в рейтинге WTA 112-е место, со счетом 6:2, 6:2.сТеннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Халеп взяла семь подач Бушар и не удержала три своих. Обе соперницы на подаче допустили по две двойных ошибки, при это Симона выполнила один эйс, а Эжени – два. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу румынки.Следующей соперницей Халеп будет американка, которая остановила немку– 4:6, 6:0, 6:0.Участницей третьего круга соревнований стала и россиянка, которая выбила из борьбы, посеянную под 14-м номером(14) из Латвии – 6:1, 7:6(4).Теперь Шараповой предстоит сразиться с немкой(21), которая была сильнее хорватки– 6:4, 6:1.Успешно вышла в третий круг чешка(6), разгромивиз Бразилии со счетом 6:1, 6:1. Теперь за выход в четвертый круг турнира Плишкова сыграет против своей соотечественницы(29), которая была сильнее румынки– 6:2, 6:4.Не смогли пробиться в третий круг сеяные теннисистки – британка(9) и россиянка(16). Конта проиграла lucky loser американке— 6:4, 7:5, а Веснина уступила японке– 7:6(4), 6:2.Симона Халеп (Румыния, 1) — Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 6:2Лорен Дэвис (США) — Андреа Петкович (Германия) – 4:6, 6:0, 6:0Каролин Гарсия (Франция, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7, 5:2, 8:6Александра Саснович (Беларусь) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) – 6:3, 6:1Мария Шарапова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия, 14) – 6:1, 7:6(4)Анжелика Кербер (Германия, 21) — Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:1Бернарда Пера (США, LL) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) – 6:4, 7:5Барбора Стрыкова (Чехия, 20) — Лара Арруабаррена (Испания) – 6:3, 6:4Ана Богдан (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 1:6, 6:2, 6:3Мэдисон Кис (США, 17) — Екатерина Александрова (Россия) – 6:0, 6:1Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:1, 6:1Люси Шафаржова (Чехия, 29) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:4Наоми Осака (Япония) — Елена Веснина (Россия, 16) – 7:6, 6:2Эшли Барти (Австралия, 18) — Камила Джорджи (Италия) – 5:7, 6:4, 6:1