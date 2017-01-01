Australian Open. Федерер продолжает защиту титула

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся последний матч второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец(2) обыграл в трех сетах 27-летнего немца, занимающего в мировом рейтинге 190-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4, 7:6(4).Теннисисты играли 1 час 55 минут. Федерер реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати, Штруфф – один из трех. Роджер выполнил 17 эйсов и лишь один раз ошибся на подаче, а Ян-Леннард семь раз подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Это была вторая победа Роджера в двух встречах со Штруффом.За выход в четвертый раунд соревнований Федерер сразится с французом Ришаром Гаске (29), который победил итальянца Лоренцо Сонего (Q) – 6:2, 6:2, 6:3.Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:4, 7:6(4)Ришар Гаске (Франция, 29) — Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:2, 6:2, 6:3