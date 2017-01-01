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Australian Open. Долгополов - Эбден: обзор матча второго круга (Видео)
В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open.

37-я ракетка мира украинец Александр Долгополов нанес поражение австралийцу Мэттью Эбдену, занимающему в мировом рейтинге 78-е место, со счетом 7:6 (0), 6:3, 6:4.
По окончании матча Долгополов бросил свои кроссовки болельщикам в качестве сувенира.

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