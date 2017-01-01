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19:59 МОК может дать Бьорндалену персональную квоту для участия в Пхенчхане-2018 129 | Биатлон

19:44 Валя и Вита Семеренко, Меркушина, Варвинец и Абрамова побегут в спринте на этапе КМ в Антхольце 124 | Биатлон

19:15 Австралиец Эван – победил на втором этапе велогонки Tour Down Under (+Видео) 119 | Велоспорт

18:54 Испанец Фернандес – выиграл короткую программу на московском ЧЕ; Паниот – 25-й 171 | Фигурное катание

18:30 Australian Open. Долгополов - Эбден: обзор матча второго круга (Видео) 257 | Теннис / Видео

18:15 Российские легкоатлеты узнали о допинг-контроле и массово снялись с соревнований 144 | Легкая атлетика

17:51 Фуркад: к Йоханнесу Бё приедет девушка. Шансы растут, так как он будет уставшим 147 | Биатлон

17:41 Паркер: Пункт о реванше внесен в контракт для Джошуа, а мне он не нужен 163 | Бокс