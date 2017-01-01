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Australian Open. Долгополов вышел в третий круг, победив Эбдена и другие результаты
Australian Open. Долгополов вышел в третий круг, победив Эбдена и другие результатыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

37-я ракетка мира, 29-летний украинец Александр Долгополов нанес поражение 30-летнему австралийцу Мэттью Эбдену, занимающему в мировом рейтинге 78-е место, со счетом 7:6 (0), 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Долгополов выиграл пять геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Александра 19 эйсов при восьми двойных ошибках, а Эбден пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

В третьем круге Долгополову предстоит помериться силами с аргентинцем Диего Шварцманом (24), который был сильнее норвежца Каспера Рууда (Q) – 6:4, 6:2, 6:3.

На данный момент в личном противостоянии Долгополова и Шварцмана ничья – 1:1.

Отметим, что Долгополов последний раз играл в третьем круге Australian Open шесть лет назад.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Второй круг
Александр Долгополов (Украина) — Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6 (0), 6:3, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 24) — Каспер Рууд (Норвегия, Q) – 6:4, 6:2, 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:3, 6:4, 7:6
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) — Джон Миллман (Австралия, SR) – 7:5, 3:6, 6:4, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 3) — Маккензи Макдональд (США, Q) – 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6
Андрей Рублёв (Россия, 30) — Маркос Багдатис (Кипр, LD) – 6:4, 6:7, 6:4, 6:2

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Жиль Симон (Франция) – 6:2, 3:0 Rt
Жиль Мюллер (Люксембург, 23) — Малек Жазири (Тунис) – 7:5, 6:4, 6:7, 3:6, 6:3

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) — Денис Шаповалов (Канада) – 3:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:5
Ник Кирьос (Австралия, 17) — Виктор Троицки (Сербия) – 7:5, 6:4, 7:6


Марин Чилич (Хорватия, 6) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:1, 7:5, 6:2
Райан Харрисон (США) — Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – 6:4, 7:6, 6:4

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