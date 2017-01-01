Australian Open. Федерер – Бедене: обзор матча первого круга (Видео)

Вчера, 17:26 165 | Теннис / Видео





Действующий чемпион турнира, швейцарец Роджер Федерер стартовал с победы над словенцем Аляжем Бедене со счетом



Во втором круге соперником Федерера будет немец Ян-Леннард Штруфф, победивший Квон Сон У (WC) из Южной Кореи – 6:1, 6:2, 6:4.







В Мельбурне проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open.Действующий чемпион турнира, швейцарецстартовал с победы над словенцемсо счетом 6:3, 6:4, 6:3 Во втором круге соперником Федерера будет немец Ян-Леннард Штруфф, победивший Квон Сон У (WC) из Южной Кореи – 6:1, 6:2, 6:4.