Леся Цуренко: Не сдавалась, продолжала бороться, поэтому и удалось выиграть

Вчера, 17:10 133 | Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла во второй круг Australian Open, одержав победу в матче с россиянкой Натальей Вихлянцевой.



«Однозначно, Вихлянцева сегодня играла очень хорошо. В этом плане мне приятнее, что удалось обыграть кого-то, кто показывал фантастический теннис, - сказала Цуренко в интервью



До матча мы знали, как с ней играть, но, я не ожидала таких точных и мощных ударов. Все-таки я с ней тренировалась несколько раз, знала как она играет, но сегодня ее игра была на высоком уровне. Нужно было максимально подстраиваться. Из заготовок я продолжала использовать противоходы, еще у нее удары слева лучше, поэтому я больше играла под право. Хотя в начале она и с форхенда все забивала. Казалось, что мне нужно менять тактику по ходу игры. Но в итоге, я думаю, что правильно сделала, что больше играла ей под удар справа.



Почему я начала эмоциональнее реагировать на выигранные розыгрыши? В тот момент я больше думала о себе, в том плане, что я ощущала, что где-то начинаю менять ход событий. Было пару розыгрышей, которые для меня были такими, мол, выиграла их и действительно почувствовала удовлетворение. Видимо, я их посчитала ключевыми и именно на них был всплеск эмоций. Старалась давить энергетикой и показывать сопернице, что я не сдаюсь.



Задумывалась ли я о том, что с 2013 года не проходила в Мельбурне дальше первого круга? Нет, но меня порадовало, что у меня будет светиться нормальный результат на этом турнире в плане рейтинговых очков.



По поводу матча с Агнешкой Радваньской еще не думала. Посмотрим, может я пересмотрю ее поединки, немного поспрашиваю. На матч выйду, конечно, с конкретной тактикой».



Поединок Цуренко – Радваньска состоится в ночь на 18-е января. Украинская теннисисткапрошла во второй круг Australian Open, одержав победу в матче с россиянкой Натальей Вихлянцевой.«Однозначно, Вихлянцева сегодня играла очень хорошо. В этом плане мне приятнее, что удалось обыграть кого-то, кто показывал фантастический теннис, - сказала Цуренко в интервью БТУ . - Особенно в первом сете, где она хорошо подавала, забивала, поднимала... Приходилось подстраиваться и бороться, за счет того что я не сдавалась и продолжала бороться, мне и удалось выиграть.До матча мы знали, как с ней играть, но, я не ожидала таких точных и мощных ударов. Все-таки я с ней тренировалась несколько раз, знала как она играет, но сегодня ее игра была на высоком уровне. Нужно было максимально подстраиваться. Из заготовок я продолжала использовать противоходы, еще у нее удары слева лучше, поэтому я больше играла под право. Хотя в начале она и с форхенда все забивала. Казалось, что мне нужно менять тактику по ходу игры. Но в итоге, я думаю, что правильно сделала, что больше играла ей под удар справа.Почему я начала эмоциональнее реагировать на выигранные розыгрыши? В тот момент я больше думала о себе, в том плане, что я ощущала, что где-то начинаю менять ход событий. Было пару розыгрышей, которые для меня были такими, мол, выиграла их и действительно почувствовала удовлетворение. Видимо, я их посчитала ключевыми и именно на них был всплеск эмоций. Старалась давить энергетикой и показывать сопернице, что я не сдаюсь.Задумывалась ли я о том, что с 2013 года не проходила в Мельбурне дальше первого круга? Нет, но меня порадовало, что у меня будет светиться нормальный результат на этом турнире в плане рейтинговых очков.По поводу матча с Агнешкой Радваньской еще не думала. Посмотрим, может я пересмотрю ее поединки, немного поспрашиваю. На матч выйду, конечно, с конкретной тактикой».Поединок Цуренко – Радваньска состоится в ночь на 18-е января.