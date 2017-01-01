Australian Open. Агнешка Радваньска стала соперницей Цуренко по второму кругу

Вчера, 16:49 114 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи первого круга.



28-я ракетка мира, 28-летняя полька Агнешка Радваньска (26) стала участницей второго раунда соревнований после победы над 25-летней чешкой Кристиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:2.



Матч продолжался 1 час 59 минут. По ходу игры у обеих теннисисток было по девять брейк-пойнтов, из которых Агнешка реализовала три, а Кристина – два. Радваньска три раза подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Плишкова выполнила 14 эйсов при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу польки.



Во втором круге Радваньска встретится с украинкой



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Агнешка Радваньска (Польша, 26) — Кристина Плишкова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2

Ана Богдан (Румыния) — Кристина Младенович (Франция, 11) – 6:3, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Джессика Понше (Франция, WC) – 6:4, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 18) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:7, 6:4, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи первого круга.28-я ракетка мира, 28-летняя полька(26) стала участницей второго раунда соревнований после победы над 25-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:2.Матч продолжался 1 час 59 минут. По ходу игры у обеих теннисисток было по девять брейк-пойнтов, из которых Агнешка реализовала три, а Кристина – два. Радваньска три раза подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Плишкова выполнила 14 эйсов при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу польки.Во втором круге Радваньска встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая победила россиянку Наталью Вихлянцеву Агнешка Радваньска (Польша, 26) — Кристина Плишкова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2Ана Богдан (Румыния) — Кристина Младенович (Франция, 11) – 6:3, 6:2Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Джессика Понше (Франция, WC) – 6:4, 6:3Эшли Барти (Австралия, 18) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:7, 6:4, 6:4