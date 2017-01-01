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Australian Open. Агнешка Радваньска стала соперницей Цуренко по второму кругу
Australian Open. Агнешка Радваньска стала соперницей Цуренко по второму кругуВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

28-я ракетка мира, 28-летняя полька Агнешка Радваньска (26) стала участницей второго раунда соревнований после победы над 25-летней чешкой Кристиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 59 минут. По ходу игры у обеих теннисисток было по девять брейк-пойнтов, из которых Агнешка реализовала три, а Кристина – два. Радваньска три раза подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Плишкова выполнила 14 эйсов при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу польки.

Во втором круге Радваньска встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая победила россиянку Наталью Вихлянцеву.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Агнешка Радваньска (Польша, 26) — Кристина Плишкова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:2
Ана Богдан (Румыния) — Кристина Младенович (Франция, 11) – 6:3, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Джессика Понше (Франция, WC) – 6:4, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 18) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:7, 6:4, 6:4
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