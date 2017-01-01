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Australian Open. Обзор матча первого круга Цуренко – Вихлянцева (Видео)
В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира после победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой со счетом 3:6, 6:3, 6:4.



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