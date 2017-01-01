Australian Open. Обзор матча первого круга Цуренко – Вихлянцева (Видео)

Сегодня, 16:24 0 | Теннис / Видео





Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира после победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой со счетом







В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open.Украинская теннисисткавышла во второй круг турнира после победы над россиянкойсо счетом 3:6, 6:3, 6:4