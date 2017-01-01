Australian Open. Роджер Федерер успешно начал защиту титула и другие результаты

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец(2) приступил к защите титула с победы над 28-летним словенцем, занимающим в мировом рейтинге 49-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 39 минут. Федерер взял четыре подачи Бедене и отыграл оба его брейк-пойнта. На счету Роджера 12 эйсов и три двойных ошибки против двух эйсов и пяти двойных у соперника. Ранее теннисисті не встречались.Во втором круге соперником Федерера будет немец Ян-Леннард Штруфф, победивший Квон Сон У (WC) из Южной Кореи – 6:1, 6:2, 6:4Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Аляж Бедене (Словения) – 6:3, 6:4, 6:3Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Квон Сон У (Южная Корея, WC) – 6:1, 6:2, 6:4Томаш Бердых (Чехия, 19) — Алекс де Минор (Австралия, WC) – 6:3, 3:6, 6:0, 6:1Доминик Тим (Австрия, 5) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 6:4, 6:4Чхун Хён (Южная Корея) — Миша Зверев (Германия, 32) – 6:2, 4:0 RtРишар Гаске (Франция, 29) — Блаж Кавчич (Словения) – 6:1, 6:4, 7:5