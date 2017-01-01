Australian Open. Победа Долгополова над Хайдер-Маурером в первом круге: обзор матча (Видео)

Сегодня, 12:34 8 | Теннис / Видео





Следующим соперником Долгополова будет австралиец Мэттью Эбден, который был сильнее американца Джона Иснера (16) - 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.





В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open. Украинский теннисист Александр Долгополов в первом круге одержал победу над австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером со счетом 7:6(3), 6:3, 6:4 Следующим соперником Долгополова будет австралиец Мэттью Эбден, который был сильнее американца Джона Иснера (16) - 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.