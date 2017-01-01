Australian Open. Цуренко стартовала с победы над Вихлянцевой

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде продолжаются матчи первого круга.42-я ракетка мира, 28-летняя украинкаодолела в трех сетах 20-летнюю россиянкузанимающую в мировом рейтинге 56-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4.Поединок длился 1 час 48 минут. За это время Цуренко взяла две подачи Вихлянцевой и не удержала одну свою. Леся избежала ошибок на подаче и выполнила один эйс, а ее соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Цуренко во второму кругу определится в матче между полькой Агнешкой Радваньской (26) и чешкой Кристиной Плишковой.Наталья Вихлянцева (Россия) — Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4