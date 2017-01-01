Australian Open. Надаль стартовал с победы над Эстрелья-Бургосом: обзор матча (Видео)

Вчера, 17:35 201 | Теннис / Видео



Финалист прошлогоднего турнира Australian Open, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) разгромил доминиканца Виктора Эстрелья-Бургоса со счетом







В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Финалист прошлогоднего турнира Australian Open, первая ракетка мира испанецразгромил доминиканца Виктора Эстрелья-Бургоса со счетом 6:1, 6:1, 6:1