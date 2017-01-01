Australian Open. Надаль разгромил Эстрелью-Бургоса в стартовом матче и другие результаты

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Финалист прошлогоднего турнира, первая ракетка мира 31-летний испанецразгромил 37-летнего доминиканца, занимающего в мировом рейтинге 83-е место, со счетом 6:1, 6:1, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Надаль сделал восемь брейков и не удержал одну свою подачу. Соперники допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Рафаэль выполнилдва эйса, а его соперник – один. Ранее теннисисты не встречались.Во втором круге соперником Надаля будет аргентинец Леонардо Майер, взявший верх над чилийцем Николасом Джари – 6:2, 7:6, 6:3.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:1Леонардо Майер (Аргентина) — Николас Джарри (Чили) – 6:2, 7:6, 6:3Ник Кирьос (Австралия, 17) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) – 6:1, 6:2, 6:4Юити Сугита (Япония) — Джек Сок (США, 8) – 6:1, 7:6, 5:7, 6:3Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) — Кевин Кинг (США, Q) – 6:4, 6:4, 6:1Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — Люка Пуи (Франция, 18) – 6:4, 6:4, 6:7, 7:6Марин Чилич (Хорватия, 6) — Вашек Поспишил (Канада, Q) – 6:2, 6:2, 4:6, 7:6Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) — Паоло Лоренци (Италия) – 3:6, 2:6, 7:6, 6:2, 6:4Диего Шварцман (Аргентина, 24) — Душан Лайович (Сербия) – 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9