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Australian Open. Победа Свитолиной над Йорович в первом круге: обзор матча (Видео)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) одержала победу в первом круге турнира серии Большого шлема - Australian Open над прошедшей через квалификацию сербкой Иваной Йорович со счетом 6:3, 6:2.


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