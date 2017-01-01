Australian Open. Победа Свитолиной над Йорович в первом круге: обзор матча (Видео)

Вчера, 17:03 215 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (4) одержала победу в первом круге турнира серии Большого шлема - Australian Open над прошедшей через квалификацию сербкой Иваной Йорович со счетом





Украинская теннисистка(4) одержала победу в первом круге турнира серии Большого шлема - Australian Open над прошедшей через квалификацию сербкойсо счетом 6:3, 6:2