Australian Open. Победа Катерины Бондаренко над Голубич: обзор матча (Видео)

Сегодня, 13:55 5 | Теннис / Видео

Катерина Бондаренко в стартовом матче на турнире серии Большого шлема - Australian Open одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич со счетом



Украинская теннисисткав стартовом матче на турнире серии Большого шлема - Australian Open одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2