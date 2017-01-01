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Australian Open. Победа Катерины Бондаренко над Голубич: обзор матча (Видео)
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в стартовом матче на турнире серии Большого шлема - Australian Open одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2.

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