Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) одержала победу над прошедшей через квалификацию 20-летней сербкой, занимающей в рейтинге WTA 192-ю строчку, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 12 минут игрового времени Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Элина два раза подала навылет и активно выиграла 23 розыгрыша, допустив одну двойную ошибку. Йорович выполнила один эйс и 16 виннерсов при трех двойных ошибках.Следующей соперницей Свитолиной будет чешка Катерина Синякова, которая в трех сетах победила Марию Саккари из Греции – 6:2, 6:7, 6:4.Ранее Свтолина и Синякова встречались один раз и тогда сильнее была украинка.Элина Свитолина (Украина, 4) — Ивана Йорович (Сербия, Q) – 6:3, 6:2Катержина Синякова (Чехия) — Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:7, 6:4Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Саманта Стосур (Австралия) – 4:6, 7:6, 6:4Чжан Шуай (Китай) — Слоан Стивенс (США, 13) – 2:6, 7:6, 6:2Каролин Возняцки (Дания, 2) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:3Дарья Касаткина (Россия, 22) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) – 6:0, 6:3Дарья Гаврилова (Австралия, 23) — Ирина Фалькони (США, Q) – 6:1, 6:1