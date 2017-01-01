Australian Open. Костюк стартовала с победы над 27-й ракеткой мира Пэн Шуай

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Самая молодая участница турнира, прошедшая через квалификацию 15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 522-ю строчку, нанесла поражение 27-й ракетке мира, 32-летней китянке, посеянной под 25-м номером, со счетом 6:2, 6:2.Поединок длился лишь 57 минут. Костюк реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и один раз не удержала свою подачу. На счету Марты пять эйсов, 27 виннерсов и три двойных ошибки, а у китаянки – два эйса, девять виннерсов и пять двойных. Ранее теннисистки не встречались.Для Марты эта победа стала первой над теннисисткой из ТОП-30.Во втором круге соперницей Костюк будет австралийка Оливия Роговска (WC), которая была сильнее своей соотечественницы Джейми Форлис (WC) – 6:3, 6:7, 6:2.Марта Костюк (Украина, Q) – Пэн Шуай (Китай, 25) — 6:2, 6:2Оливия Роговска (Австралия, WC) — Джейми Форлис (Австралия, WC) – 6:3, 6:7, 6:2