Australian Open. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Викторией Голубич

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



92-я ракетка мира, 31-летняя украинка Катерина Бондаренко вышла во второй круг после победы над прошедшей через квалификацию 25-летней швейцаркой Викторией Голубич, занимающей в рейтинге WTA 114-е место со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2.



Теннисистки играли 2 часа 16 минут. Бондаренко сделала два брейка и отыграла все рять брейк-пойнтов, имевшихся у Голубич. Катерина выполнила один эйс, активно выиграла 12 розыгрышей и допустила одну двойную ошибку. Швейцарка ни разу не подала навылет, активно выиграла четыре очка и дважды ошиблась при подаче.



Во втором круге Бондаренко предстоит сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой (15), которая



На данный момент в личном противостоянии Бондаренко и Павлюченковой впереди россиянка - 2:1.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц .

Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 7:6(3), 4:6, 6:2 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.92-я ракетка мира, 31-летняя украинкавышла во второй круг после победы над прошедшей через квалификацию 25-летней швейцаркой, занимающей в рейтинге WTA 114-е место со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2.Теннисистки играли 2 часа 16 минут. Бондаренко сделала два брейка и отыграла все рять брейк-пойнтов, имевшихся у Голубич. Катерина выполнила один эйс, активно выиграла 12 розыгрышей и допустила одну двойную ошибку. Швейцарка ни разу не подала навылет, активно выиграла четыре очка и дважды ошиблась при подаче.Во втором круге Бондаренко предстоит сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой (15), которая обыграла украинку Катерину Козлову.На данный момент в личном противостоянии Бондаренко и Павлюченковой впереди россиянка - 2:1.Катерина Бондаренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 7:6(3), 4:6, 6:2