Australian Open. Козлова на старте уступила Павлюченковой

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.23-летняя украинска, занимающая в мировом рейтинге 86-е место, уступила в трех сетах 15-й ракетке мира, 26-летней россиянке, посеянной под 15-м номером. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 3:6, 6:4, 6:3.По ходу встречи у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Павлюченкоыва реализовала шесть, а Козлова – пять. На счету Катерины восемь эйсов, 32 виннерса и три двойных ошибки, а у Анастасии – один эйс, 27 виннерсов и семь двойных. Это была первая официальная встреча теннисисток.Во втором круге Павлюченковой предстоит сыграть либо с еще одной украинской Катериной Бондаренко, либо со швейцаркой Викторией Голубич (Q).Катерина Козлова продолжит выступление на Australian Open в парном турнире. Вместе с Юлией Путинцевой из Казахстана она в первом раунде встретится с дуэтом Ольга Савчук (Украина) / Ралука Олару (Румыния).Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) — Катерина Козлова (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3Ирина Бегу (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия, 31) – 3:6, 6:4, 8:6Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) — Тэйлор Таунсенд (США) – 6:0, 7:5Юлия Гёргес (Германия, 12) — Софья Кенин (США) – 6:4, 6:4Елена Остапенко (Латвия, 7) — Франческа Скьявоне (Италия) – 6:1, 6:4Кики Бертенс (Нидерланды, 30) — Катрин Беллис (США) – 6:7, 6:4, 6:2Тимя Бабош (Венгрия) — Коко Вандевей (США, 10) – 7:6, 6:2Кайя Канепи (Эстония) — Доминика Цибулкова (Словакия, 24) – 6:2, 6:2Белинда Бенчич (Швейцария) — Винус Уильямс (США, 5) – 6:3, 7:5Анетт Контавейт (Эстония, 32) — Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 7:5