Людмила Киченок и Макото Ниномия уступили в финале парных соревнований в Хобарте

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в парном разряде состоялся финальный матч.Украинка(54-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница японка(43), посеянные под четвертым номером, проиграли третьему дуэту турнира бельгийке(45) и голландке(33) со счетом 2:6, 2:6.Матч длился лишь 53 минуты. Киченок и Ниномия реализовали два брейк-пойнта из девяти, соперницы – шесть из восьми. Эйсов в матче не было, при этом Людмила и Макото совершили четыре двойных ошибки, а Мертенс и Шуурс – три.Титул, завоеванный на турнире Hobart International стал для Мертенс третьим за карьеру в парном разряде, а для Шуурс – пятым. На команду они получат 280 рейтинговых очков и $12,300 призовых.