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Сидней. Даниил Медведев победил в финале Алекса де Минора
Сидней. Даниил Медведев победил в финале Алекса де МинораВ Сиднее (Австралия) на турнире ATP - Sydney International c призовым фондом $468,910, в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

84-я ракетка мира, 21-летний россиянин Даниил Медведев (Q) сломил в трех сетах сопротивление 18-летнего австралийца Алекса де Минора (SF), занимающего в мировом рейтинге 167-ю строчку, со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Медведев выиграла четыре гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. На его счету четыре эйса и шесть двойных ошибок, а Минор на подаче не ошибался и один раз подал навылет. Между собой теннисисты встречались впервые.

Для Медведева этот титул стал первым в карьере и принес ему 250 очков в зачет рейтинга ATP и $83.650 призовых.  

Теннис. ATP - Sydney International. Сидней (Австрилия). Хард. Призовой фонд $468,910. 28 участников
Финал
Даниил Медведев (Россия, Q) — Алекс де Минор (Австралия, SE) – 1:6, 6:4, 7:5

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