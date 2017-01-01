Мертенс стала чемпионкой турнира в Хобарте, обыграв в финале Бузарнеску

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International в одиночном разряде состоялся финальный матч.36-я ракетка мира, 22-летняя бельгийка(2) переиграла в трех сетах 29-летнюю румынку, занимающую в мировом рейтинге 57-ю позицию, со счетом 6:1, 4:6, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Мертенс взяла пять подач Бузарнеску и не удержала две своих. На счету победительницы шесть эйсов при трех двойных ошибках, а соперница четыре раза подала навылет и допустила четыре двойных. Это была третья победа бельгийки в трех встречах с румынкой.Мертенс завоевала второй титул в карьере, который принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:1, 4:6, 6:3