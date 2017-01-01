Анжелика Кербер завоевала титул на турнире в Сиднее

Теннис. WTA Premier - Apia International Sydney. Сидней (Австралия). Хард. Призовой фонд $799,000. Одиночный разряд. 30 участниц

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA Premier - International Sydney с призовым фондом $799,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.29-летняя немка, занимающая в мировом рейтинге 22-е место, обыграла 19-ю ракетку мира, 21-летнюю австралийкусо счетом 6:4, 6:4.За 1 час 11 минут игрового времени Кербер сделала три брейка и не удержала одну свою подачу. На счету победительницы два эйса при одной двойной ошибке, а ее соперница пять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе Анжелика вышла вперед в личном противостоянии с Барти – 2:1.Титул, завоеванный на турнире International Sydney, стал для Кербер 11-м за карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $137,125 призовых.Анжелика Кербер (Германия) — Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:4