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Баутиста-Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в Окленде
Баутиста-Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в ОклендеВ Окленде (Новая Зеландия) на турнире ATP WORLD TOUR 250 - ASB Classic c призовым фондом $501,345, в одиночном разряде состоялся финальный матч.

 29-летний испанец Роберто Баутиста-Агут (5), занимающий в мировом рейтинге 21-е место, нанес поражение своему ровеснику из Аргентины, 12-й ракетке мира Хуану Мартину Дель Потро (2) со счетом 6:1, 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Баутиста-Агут взял четыре подачи дель Потро и не удержал две своих. На счету Роберто семь эйсов и четыре двойных ошибки, а Хуан Мартин девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец до минимума сократил свое отставание в счете по личным встречам с аргентинцем – 2:3.

Для Баутиста-Агута это седьмой в карьере титул в одиночном разряде и вторая победа на турнире в Окленде, которая принесла ему 250 рейтинговых очков и 89,435 призовых. Впервые он выиграл турнир в 2016 году.

Теннис. ATP WORLD TOUR 250 - ASB Classic. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $501,345. 28 участников
Финал
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 2) – 6:1, 4:6, 7:5
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