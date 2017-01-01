Баутиста-Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в Окленде

Теннис. ATP WORLD TOUR 250 - ASB Classic. Окленд (Новая Зеландия). Хард. Призовой фонд $501,345. 28 участников

В Окленде (Новая Зеландия) на турнире ATP WORLD TOUR 250 - ASB Classic c призовым фондом $501,345, в одиночном разряде состоялся финальный матч.29-летний испанец(5), занимающий в мировом рейтинге 21-е место, нанес поражение своему ровеснику из Аргентины, 12-й ракетке мира(2) со счетом 6:1, 4:6, 7:5.Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Баутиста-Агут взял четыре подачи дель Потро и не удержал две своих. На счету Роберто семь эйсов и четыре двойных ошибки, а Хуан Мартин девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец до минимума сократил свое отставание в счете по личным встречам с аргентинцем – 2:3.Для Баутиста-Агута это седьмой в карьере титул в одиночном разряде и вторая победа на турнире в Окленде, которая принесла ему 250 рейтинговых очков и 89,435 призовых. Впервые он выиграл турнир в 2016 году.Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 2) – 6:1, 4:6, 7:5