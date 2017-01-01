На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в Хобарте
Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в ХобартеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International с призовым фондом $250,000 прошли полуфинальные матчи.

43-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под пятым номером, проиграла 29-летней румынке Михаэле Бузарнеску, занимающей в мировом рейтинге 57-ю позицию. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу румынки со счетом 6:2, 6:2.

Цуренко выиграла один гейм на чужой подаче и проиграла пять на своей. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся совершила пять двойных ошибок, а Михаэла – три. Между собой теннисистки играли впервые.

Цуренко покидает турнир, заработав 110 рейтинговых очков и $11,500 призовых.

Бузарнеску в финале сразится со второй сеяной бельгийкой Элисе Мертенс, которая в трех сетах переиграла британку Хизер Уотсон (Q) – 6:4, 1:6, 6:2.

Ранее Бузарнеску и Мертенс встречалис два раза и оба раза сильнее была бельгийка.

Теннис. WTA -  Hobart International. Хобарт (Австралия).  Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Леся Цуренко (Украина, 5) – 6:2, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) – 6:4, 1:6, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Хобарт. Леся Цуренко обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/4 финала
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Хобарте
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Хертогенбосе
Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте
Цуренко обыграла Роджерс и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты
Леся Цуренко вышла в финал на турнире в Гуанчжоу
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в Хобарте
Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал в парном разряде
Хобарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде
Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Сидней. Долгополов уступил Фоньини во втором круге: обзор матча (Видео)

Последние новости спорта

20:19 Валя Семеренко, Джима, Вита Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 159 | Биатлон

20:00 Юрай Санитра: В эстафете сейчас не имеем других спортсменов, которые могли бы пробежать лучше 187 | Биатлон

19:49 Йоханнес Бё: Победа в эстафете и в личной гонке - это совершенно разные вещи! 121 | Биатлон

19:36 Мартен Фуркад: Было решено, что нужен альтернативный финишер на случай моей болезни 131 | Биатлон

19:25 Пидручный: Тяжело выходить на старт, когда такое отставание, психологически давит 130 | Биатлон

18:11 Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в Хобарте 139 | Теннис

17:37 Мужская сборная Украины по биатлону опустилась в Кубке наций на 11-е место 127 | Биатлон

17:05 Норвежцы выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге; украинцы – 15-е 169 | Биатлон / Главные новости спорта

15:27 Росс Браун: Формула-1 выживет и без Ferrari 147 | Формула-1

15:10 Ковалев: В финале боксерской суперсерии вижу Усика и Гассиева 173 | Бокс

Все новости

ФОТО

Дакар»-2018. Шестой этап (Фото)

«Дакар»-2018. Пятый этап (Фото)

Усик и Бриедис встретились на дуэли взглядов (Фото)

Малиновский нокаутировал Берну (Фото)

Победа Дениса Беринчика над Алланом Валлеспином в фотографиях

Беринчик — Валлеспин, Малиновский — Берна прошли процедуру взвешивания: Результаты и фото

Победа Мигеля Романа над Орландо Салидо в фотографиях

ВИДЕО

НБА. Мощные данки Дерозана и Нэнса - среди лучших моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эффектные проходы Оладипо и Пола - среди лучших моментов игрового дня (Видео)

Сидней. Долгополов уступил Фоньини во втором круге: обзор матча (Видео)

НБА. Победный бросок Си Джей Макколлума – лучший момент игрового дня (Видео)

Сидней. Победа Долгополова над Троицки: обзор матча (Видео)

НБА. Аллей-уп Уилли Коули-Стайна – лучший момент игрового дня (Видео)

Бронза Виты Семеренко в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе (Видео)





Топ-новости недели

Норвежцы выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге; украинцы – 15-е
Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал в парном разряде
Юлия Джима – четвертая в индивидуальной гонке на этапе КМ в Рупольдинге
Цуренко отдала Соболенко два гейма и вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Хобарт. Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде






Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2018 (179)
Декабрь 2017 (441)
Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Кубок мира по биатлону Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги