20:19 Валя Семеренко, Джима, Вита Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 159 | Биатлон
20:00 Юрай Санитра: В эстафете сейчас не имеем других спортсменов, которые могли бы пробежать лучше 187 | Биатлон
19:49 Йоханнес Бё: Победа в эстафете и в личной гонке - это совершенно разные вещи! 121 | Биатлон
19:36 Мартен Фуркад: Было решено, что нужен альтернативный финишер на случай моей болезни 131 | Биатлон
19:25 Пидручный: Тяжело выходить на старт, когда такое отставание, психологически давит 130 | Биатлон
18:11 Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в Хобарте 139 | Теннис
17:37 Мужская сборная Украины по биатлону опустилась в Кубке наций на 11-е место 127 | Биатлон
17:05 Норвежцы выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге; украинцы – 15-е 169 | Биатлон / Главные новости спорта
15:27 Росс Браун: Формула-1 выживет и без Ferrari 147 | Формула-1
15:10 Ковалев: В финале боксерской суперсерии вижу Усика и Гассиева 173 | Бокс
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