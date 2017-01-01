Леся Цуренко выбыла в полуфинале на турнире в Хобарте

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA - Hobart International с призовым фондом $250,000 прошли полуфинальные матчи.43-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под пятым номером, проиграла 29-летней румынке, занимающей в мировом рейтинге 57-ю позицию. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу румынки со счетом 6:2, 6:2.Цуренко выиграла один гейм на чужой подаче и проиграла пять на своей. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся совершила пять двойных ошибок, а Михаэла – три. Между собой теннисистки играли впервые.Цуренко покидает турнир, заработав 110 рейтинговых очков и $11,500 призовых.Бузарнеску в финале сразится со второй сеяной бельгийкой Элисе Мертенс, которая в трех сетах переиграла британку Хизер Уотсон (Q) – 6:4, 1:6, 6:2.Ранее Бузарнеску и Мертенс встречалис два раза и оба раза сильнее была бельгийка.Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Леся Цуренко (Украина, 5) – 6:2, 6:2Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) – 6:4, 1:6, 6:2