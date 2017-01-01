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Хобарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде
Хобарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разрядеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA -  Hobart International  в парном разряде завершились четвертьфинальные матчи.

Посеянные под первым номером украинка Ольга Савчук (35-я в парном рейтинге WTA) и румынка Ралука Олару (40) потерпели поражение от россиянки Вероники Кудерметовой (60) и белоруски Арины Соболенко (252) со счетом 1:6, 5:7. 

Матч продолжался 1 час 11 минут. Савчук и Олару выиграли два гейма на приеме и проиграли четыре на своей подаче. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Ольга и Ралука допустили две двойных ошибки, а их соперницы – одну.

Таким образом, Савчук и Олару не сумели защитить свой титул чемпионок на турнире Hobart International.

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